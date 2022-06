Ein bislang unbekannter Fahrer eines Lieferwagens hat am Sonntagabend in der Wiesenstraße in Bad Bergzabern eine Grundstücksmauer beschädigt und ist geflüchtet. Der Transporter soll zuvor zu schnell durch die Petronellastraße und die Wiesenstraße gefahren sein, wie der Polizei gemeldet wurde. Bei dem Unfall soll auch der Wagen massiv beschädigt worden sein. Eventuell weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.