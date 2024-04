Die Queichheimer Grünen haben für die kommende Wahl des Ortsbeirats ihre Liste gewählt. Mit Oliver Wittmann schicken Bündnis 90/Die Grünen auch einen eigenen Kandidaten für den Ortsvorsteherposten ins Rennen. Er war bereits in den vergangenen fünf Jahren im Ortsbeirat. Als Bauingenieur für Verkehrsanlagen hat er sich als ehemaliger Mitarbeiter der Stadtverwaltung insbesondere für die Landesgartenschau 2015 für Landau verdient gemacht, heißt es in einer Mitteilung. Auf den weiteren Plätzen kandidieren Katrin Grill, Moritz Raatz und Ludwig Trauth. Bisher hatten die Grünen vier von 15 Sitzen im Ortsbeirat. Auf Platz 10 der Stadtratsliste hat Moritz Raatz gute Chancen, Queichheim auch im Stadtrat zu vertreten.

In ihrer Mitteilung gehen die Grünen auch auf die Verkehrsänderungen in der Schneiderstraße ein. „Auch wenn die Aufregung am Anfang groß war, so erkennen doch viele Queichheimer, dass die Verkehrssicherheit für Radfahrende und Fußgänger vor dem Schulzentrum Ost deutlich verbessert wurde. Selbst an der Kreuzung Hauptstraße/Schneiderstraße ist der Weg zur Grundschule sicherer geworden. Die Schneiderstraße ist eine Wohnsammelstraße und keine Durchgangsstraße. Verkehrssicherheit war und ist das oberste Ziel, an Schulen und an Kinderspielplätzen.“

Für ausreichend Parkplätze

In den kommenden fünf Jahren werde es endlich um das Ortsbild selbst gehen, um die ersten Straßensanierungen und den verbesserten Hochwasserschutz durch zusätzliche Kanäle. Beides solle auch im Zuge des Aufbaus des Wärmenetzes mit größtmöglichen Synergien umgesetzt werden. Die Grünen wollen sich auch dafür einsetzen, dass im neuen Baugebiet „Südlich Breiter Weg“ ausreichend private Stellplätze, gegebenenfalls auch in Sammelgaragen, angelegt werden.