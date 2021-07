Im Osten viel Neues, titelt die Freiwillige Feuerwehr Landau ihre jüngste Pressemitteilung. Noch in diesem Herbst will sie eine zusätzliche Wache in Queichheim in Betrieb nehmen.

Damit der wachsende Osten der Stadt im Ernstfall noch schneller erreicht werden kann, hat die Stadt Landau für ihre Wehr eine Logistikhalle im Gewerbepark am Messegelände angemietet. Die „Steine“ gibt es also bereits, fehlen noch weitere „Beine“, heißt es in der Mitteilung. Gemeinsam rufen Oberbürgermeister Thomas Hirsch, Ortsvorsteher Jürgen Doll und Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Dirk Hargesheimer interessierte Frauen und Männer dazu auf, sich bei der neuen Queichheimer Wehr zu engagieren.

„Aus dem neuen Feuerwehrbedarfsplan, den wir haben erstellen lassen, geht hervor, dass es für unsere Wehrleute nicht immer einfach ist, in den geforderten acht Minuten wirksame Hilfe in weiter entfernten Bereichen im östlichen Stadtgebiet zu leisten. Daher der neue Stützpunkt in Queichheim, den es nun mit Leben zu füllen gilt“, erläutert OB Hirsch.

Jugend einbinden

Ortsvorsteher Jürgen Doll ist überzeugt: „Wir packen das!“ Queichheim sei mit rund 4000 Einwohnern der größte Ortsteil der Stadt Landau; von einer eigenen Feuerwehr könnten die Queichheimer nur profitieren. Auch eine Jugendfeuerwehr kann sich der Stadtdorf-Chef zukünftig vorstellen.

„Wir haben bereits einige Mitglieder, die das neue Feuerwehrhaus besetzen können, aber um schlagkräftig sein zu können, zahlt es sich immer aus, eine personalstarke Mannschaft zu haben“, fügt Dirk Hargesheimer hinzu. Er rührt die Werbetrommel und verweist auf drei Info-Veranstaltungen.

Info

Die Info-Veranstaltungen sind am Mittwoch, 14. Juli, um 11.30 und um 18.30 Uhr auf dem Neuen Messplatz in Landau, und am 9. September um 18.30 Uhr in der Turnhalle in Queichheim.