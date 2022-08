Die neue Saison im Gloria Kulturpalast wird noch magischer als zuvor. Das verspricht Betreiber Peter Karl. Das Erlebnisprogramm startet mit Benefizkursen Ted Louis alias Peter Karl, mehrfacher Deutscher Meister der Illusion.

„Zum ersten Mal ist das La.Meko Filmfestival zu Gast“, teilte der Betreiber mit. Damit knüpft er an die Historie des ehemaligen, nun denkmalgeschützen Premierekinos an. Der zwischenzeitliche Stillstand in der Kulturbranche sei für den Einbau modernster Energiespar- und Klimatechnik genutzt worden „und ermöglicht bei allen Events eine angenehme Atmosphäre“. Darüber hinaus wurde der Große Saal so umgestaltet, sodass nun auch Firmen und Dinnerevents bis 200 Personen möglich sind, teilt Peter Karl mit.

Doch zunächst heißt es am Samstag, 27. August: „Magische Momente“. Der Zauberer Ted Louis bietet halbstündlich Kurse im Gloria an. Der Erlös ist zugunsten des Kinderschutzbundes Landau-SÜW.

Am 10. September startet die Saison „für alle Feierwütigen“: Es gibt eine Party zum zehnjährigen Bestehen des Gloria. Ein Teil des Erlöses geht bei diesem Event an die Freiwilligen Feuerwehren Landaus.

Zaubern lernen

Damit nicht genug: Wer weiter staunen möchte, kann dies bei den neuen Programmen im Gloria Kulturpalast tun, dazu gehören Close-Up Magic – Zauberkunst Hautnah, Hokus Pokus Campingbus – Ted Louis Comedy sowie „Denk an Dich“ – Mentalmagie und der Phenomen-Illusionsshow. Alle, die gerne selbst Zauberkunststücke beherrschen möchten, lernen in der Trick-Academy innerhalb von zehn Wochen professionelle Kunststücke. Die Workshops für die unterschiedlichen Altersgruppen beginnen Ende September.

Darüber hinaus sind auch die monatlich wiederkehrenden Veranstaltungen mit dem Jazzclub, der Choraoke-Abend „Zammesinge“, Squaredance sowie Rock-, Pop- und Metalkonzerte Teil des neuen Kulturprogramms. Auch wird es bei der Fußball-Weltnmeisterschaft Public-Viewing geben, teilt Peter Karl mit. Gezeigt werden alle Deutschland-Spiele sowie alle Spiele ab dem Achtelfinale.

