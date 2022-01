Die Inhaberin eines Modegeschäfts in der Marktstraße in Bad Bergzabern hat am Donnerstagnachmittag einen Dieb stellen können. Wie die Polizei berichtet, hatte der Täter beim Vorbeigehen von einem vor dem Laden stehenden Verkaufsständer mehrere Jacken gestohlen und war geflüchtet. Die Inhaberin gelang es, den Mann in der Fußgängerzone zu stellen und die Ware nach Aufforderung zurückzuerhalten. Der bislang unbekannte Täter wird auf 35 Jahre geschätzt. Er soll 1,70 Meter groß sein, bei der Tat trug er eine grüne Jacke, eine blaue Jeans, eine beige Strickmütze und dunkle Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.