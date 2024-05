Zum zweiten Mal hat das Land Rheinland-Pfalz den „Landesehrenpreis Rheinland-Pfalz im Genusshandwerk“ an Betriebe aus den Gewerken Bäcker, Metzger, Konditoren, Speiseeishersteller und Brauer verliehen. Zum zweiten Mal gehört „De’ Bäcker Becker“ in Edesheim zu den Preisträgern, teilt die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße mit. Ausgezeichnet wurden nach Angaben des Wirtschaftsministeriums 42 Betriebe, die mit regionalen Zutaten und traditionellen Herstellungsmethoden „außergewöhnliche Qualität und wunderbare Geschmacksmomente erschaffen“. Aus dem Landkreis Südliche Weinstraße darf sich neben „De’ Bäcker Becker“ die Fleischerei Flick in Herxheim über den Ehrenpreis freuen.

Die Preisträger erhalten neben einer Urkunde und dem Recht, ein Jahr lang für sich als Landesehrenpreisträger im Genusshandwerk zu werben, auch ein besonderes Türschild für ihre Geschäfte. „Lebensmittelhandwerker und Traditionsunternehmen werden immer weniger, leider auch in unserem Landkreis. Umso mehr freue ich mich, wenn das Wirken und die Qualität der Betriebe im Kreis SÜW auch über die Orts- und Kreisgrenzen hinaus anerkannt werden“, sagt Landrat Dietmar Seefeldt. Nach Angaben des Ministeriums wurden neben herausragender Qualität, regionalen Zutaten und traditioneller Herstellung auch die Ausbildung junger Fachkräfte, wiederverwertbares Verpackungsmaterial und der Einsatz von erneuerbaren Energien gewertet.