Am Freitag um 16.15 Uhr kam es auf der L545 zwischen Bad Bergzabern und Steinfeld zu einem riskanten Überholmanöver, wie die Polizei berichtet. In einer Kurve überholte der Fahrer eines älteren, weißen Ford Transit trotz Gegenverkehrs und gefährdete dabei die Insassen des überholten Fahrzeugs und eines Fahrzeugs im Gegenverkehr. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem Ford Transit zu vermeiden, musste die 59-jährige Autofahrerin im Gegenverkehr stark abbremsen und nach rechts in den Grünstreifen ausweichen. Auch der Fahrer des überholten Fahrzeug musste stark abbremsen und nach rechts ausweichen. Zeugen von dem Überholmanöver und Personen, die Hinweise zu dem Ford Transit machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343 93340 oder per E-Mal an pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.