Der Fahrgastverband Südpfalz Mobil begrüßt die geplanten Preissenkungen im VRN-Ticketsystem in Landau. Aber: Es stelle sich die Frage, wie Fahrgäste und Pendler in die Region Karlsruhe den Landauer Stadtbus des VRN nutzen können oder ob diese dabei ausgegrenzt würden, schreibt Vorsitzenden Magnus Hellmich. Denn ab Landau Richtung Karlsruhe und darüber hinaus gilt das Tarifgebiet des KVV. „Gut wäre es gewesen, wenn sich Landau als kreisfreie Stadt in der Pfalz ein eigenes Stadtbussystem mit paritätischen Anschlussoptionen zum VRN beziehungsweise KVV geleistet hätte, wie es zum Beispiel in anderen kreisfreien Städten gehandhabt wird“, kommentiert Hellmich für Südpfalz Mobil. Besser wäre es auch gewesen, wenn die gesamte Südpfalz sich mit einem verkehrverbundunabhängigen Südpfalzticket Optionen offengehalten hätte. So würden aber die KVV-Pendler deutlich benachteiligt.

Wie berichtet, hat der Landauer Stadtrat einstimmig beschlossen, die VRN-Preisstufe null im Landauer Gebiet einzuführen.