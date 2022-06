Das Busfahren in Landau wird deutlich billiger: Der Stadtrat hat einstimmig beschlossen, Anfang 2023 die Preisstufe null im Stadtgebiet einzuführen. Kurz zuvor, am 11. Dezember, startet der „Landau-Takt“ genannte neue Busverkehr mit einem deutlich dichteren Takt und längeren Betriebszeiten sowie einem bedarfsorientierten Angebot mit Fahrzeugen, die Fahrgäste auf Abruf befördern. Die Vergünstigung ist ein weiterer Schritt, den Busverkehr noch attraktiver zu machen und als Alternative zum Autofahren zu etablieren.

In Landau gilt das Tarifsystem des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN), der auf einem Wabensystem beruht. Tariflich liegt Landau mit allen Stadtdörfern, Knöringen, Essingen, Hochstadt, Bornheim, Offenbach, Impflingen und Insheim in der Wabe 192. Wer sich als Erwachsener in dieser Wabe bewegt, muss bisher 2,20 Euro für den Einzelfahrschein zahlen, künftig aber nur noch 1,80 Euro. Für Kinder sinkt der Preis von 1,50 Euro auf 1,30 Euro. Die Jahreskarte verbilligt sich von knapp 682 auf 484 Euro, die Monatskarte von 66 auf 47 Euro, die Azubi-Monatskarte von 49,50 Euro auf 35 Euro. Die Preisstufe null gibt es schon seit 2014 in Herxheim.

Die Stadt muss dem VRN die Einnahmeausfälle erstatten. Das sind im ersten Jahr 22.214 Euro und in den Folgejahren jeweils zehn Prozent weniger. Bis 2033 muss sie gut 122.000 an den VRN zahlen.