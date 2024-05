Die Freie Wählergruppe Rohrbach hat den Verlust von 15 Wahlplakaten zu beklagen. Nach Angaben der Polizei haben die Täter diese bereits in der Nacht auf Donnerstag gestohlen. Die Plakate waren an verschiedenen Örtlichkeiten in Rohrbach angebracht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 200 Euro. Wer etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, meldet sich bei der Polizei unter Telefon 06341 2870. In den vergangenen Tagen haben Unbekannte bereits von anderen Parteien die Wahlplakate zerstört beziehungsweise beschmiert.