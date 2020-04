Fußball-Landesligist TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim ist offenbar mit Torwart Valentin Streb vom Landesliga-Primus FC Bienwald Kandel über einen Wechsel in der nächsten Wechselperiode einig. Laut Vorsitzendem Markus Degen kommt auch Marius Lauth (27), der beim B-Klassisten SC Ramberg noch als Spielertrainer fungiert. Zuvor sammelte Lauth beim VTG Queichhambach Erfahrung in der Bezirks- und Landesliga. In der nächsten Runde wird der Trainerposten in der C-Klasse-Mannschaft der Fortuna mit B-Schein-Inhaber Adil Ghziz neu besetzt. Ghziz kommt vom FC Wörth.