Die Polizei sucht Zeugen, die den Streit zwischen einem 56-jährigen Mann und einer 41-jährigen Frau am Schwanenweiher in Bad Bergzabern beobachtet haben. Laut Polizei hat sich die Auseinandersetzung bereits am Sonntag, 16. Januar, gegen 16 Uhr zugetragen. Im Verlauf des Streites soll die Frau auf den Mann losgegangen sein und ihn mit Schlägen attackiert haben. Zeugen, die den Streit beobachtet haben, bittet die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.