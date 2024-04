Eine filmreife Szene hat sich am Sonntagnachmittag in der Weinstraße in Rhodt abgespielt. Daran beteiligt waren drei Motorradfahrer und ein Streifenwagen. Wie die Polizei berichtet, rasten die Biker direkt davon, als sie das blau-silberne Auto sahen. Es kam zu einer Verfolgungsjagd unter anderem durch den Ortskern Rhodts. Die Motorradfahrer konnten allerdings nicht gefasst werden. Ein Strafverfahren wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens wurde umgehend eingeleitet. Hinweise zu den Motorrädern oder den Fahrern nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.