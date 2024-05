Am Donnerstag, 16. Mai, ist wieder der Firmenlauf Südpfalz. Start der Laufveranstaltung ist um 18.30 Uhr auf dem Messplatz und das Ziel an der Straße „An 44“. Wie die Stadt informiert, kommt es bereits ab dem morgigen Mittwoch, 15. Mai, zu Sperrungen. Der Messplatz ist demnach bereits ab morgen 12.30 Uhr bis Donnerstag, 22.30 Uhr, zu Teilen gesperrt. Es steht also nur ein Teil der Parkflächen zur Verfügung. Die Straße „An 44“ ist dann am Donnerstag von 12.30 bis 20.30 Uhr gesperrt. Dort entfallen alle Parkmöglichkeiten.