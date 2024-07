Unbekannte haben die Fassade des Schlosses in Bad Bergzabern mit schwarzer Farbe beschmiert. Wie die Polizei mitteilt, geschah die Tat im Zeitraum zwischen Freitag, 26. Juli, und Montag, 29. Juli. Auf einem Foto, das die im Schloss sitzende Verbandsgemeindeverwaltung auf RHEINPFALZ-Nachfrage zur Verfügung gestellt hat, ist zu sehen, dass die Parole „Free Palestine“ an die Wand neben der großen Treppe am Haupteingang geschrieben wurde. An der Entfernung der Schmiererei werden sich zunächst die Hausmeister versuchen. „Sollte dies nicht funktionieren, würde eine Firma mit der Überstreichung beauftragt werden. Die Kosten belaufen sich hierfür geschätzt auf 500 Euro“, teilt die Verwaltung mit. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, der melde sich bei der Polizei Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.