Die Fassade der Sporthalle in der Pestalozzistraße wurde von Unbekannten durch das Verbrennen von Stöcken und trockenem Laub beschädigt. Die Tat hat sich laut Polizei zwischen dem 21. und 24. Januar ereignet. Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.