Die Polizeidirektion Landau weist darauf hin, dass es derzeit in den Städten Landau, Germersheim, Bad Bergzabern und Wörth vermehrt zu betrügerischen Anrufen bei älteren Mitbürgern kommt. Die Betrüger gäben sich als Polizeibeamte aus, teilt die Polizei weiter mit.

So funktioniert die Masche

Die Masche funktioniert so: Der Anrufen gibt vor, ein Beamter der Polizei zu sein, der vor einer drohenden Gefahr warnen wolle. Meist ein beim Betroffenen geplanter Einbruch. Der falsche Beamte bietet an, Bargeld und Wertgegenstände von der Polizei abholen zu lassen, damit diese in Sicherheit gebracht werden können. Meist sollen die Gegenstände an einem Ort deponiert werden – so kann der Abholer nicht identifiziert werden. Leistet das Opfer den Empfehlungen des Betrügers Folge, verschwinden Geld und Wertgegenstände oft auf Nimmerwiedersehen.

Das sollten Angerufene tun

Die Polizei weist immer darauf hin, dass echte Beamte niemals bei Menschen anrufen und ihnen eine Übernahme von Wertgegenständen anbieten. Zudem fordern die Beamten die Bevölkerung auf, solche Betrugsversuche immer anzuzeigen. Die Landauer Polizei ist erreichbar unter 06341 2810.