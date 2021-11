Im Bereich Bad Bergzabern kursiert derzeit auf Grund von mehreren öffentlichen Aushängen das Gerücht, dass eine 13-Jährige entführt worden sei und die Polizei nach dieser fahndet. „Diese Aushänge stammen nicht von der Polizei. Auch die angeblich Vermisste existiert nicht. Der geschilderte Sachverhalt, dass das Mädchen entführt worden sei, ist frei erfunden“, teilt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern mit. Wer die Plakate aufgehängt hat, ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgenden Hinweis: „Vertrauen Sie nur Nachrichten aus sicheren Quellen! Öffentliche Fahndungen der Polizei Rheinland-Pfalz finden Sie im Internet unter Fahndung Polizei (rlp.de).“ Die Polizei möchte wissen, wer für die Plakate verantwortlich ist. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 06343 9334-0 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.