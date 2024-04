Die Polizei sucht nach dem Eigentümer eines grauen Fahrrads, das am Donnerstag in einem Gebüsch beim SBK-Markt in Bad Bergzabern gefunden worden ist. Es handelt sich um die Marke Giant Hunter 1.0, es ist mit einem schwarzen Einkaufskorb vorne, einem grauen Kindersitz hinten sowie einem rosafarbenen Schloss ausgestattet. Wie sich herausgestellt hat, steht das Rad dort seit längerer Zeit. Es wurde sichergestellt. Infos gibt es bei der Polizei unter Telefon 06343 93340.