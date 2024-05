Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 13.20 Uhr bei Queichheim ist ein 48-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war eine 18-jährige Fahranfängerin mit ihrem Nissan auf der K5 vom Horstring kommend in Fahrtrichtung Queichheimer Hauptstraße unterwegs. An der Kreuzung der beiden Straßen wollte sie nach links abbiegen, übersah dabei jedoch den entgegenkommenden, bevorrechtigten Motorradfahrer und kollidierte mit ihm. Der 48-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 7000 Euro. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn von einer Spezialfirma gereinigt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte.