Am Freitag, 26. April, geben der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) und der Betreiber der Biovergärungsanlage in Westheim beim 8. Landauer Komposttag den wertvollen Bodenverbesserer kostenlos ab.

Von 8 bis 12 sowie 13 bis 16.30 Uhr ist Ausgabe auf dem Wertstoffhof in Mörlheim. Andreas Fischer, Umweltschutztechniker und Abfallberater beim EWL, betont, dass die Verwendung von Kompost das Klima gleich doppelt schont: Zum einen entstehe Kompost durch die Verrottung organischer Reststoffe und müsse nicht, wie chemischer Dünger, unter großem Energieeinsatz erzeugt werden. Zum anderen erhöhe Kompost auf natürliche Weise den Humusgehalt des Bodens, verbessere den Wasserhaushalt und fördere das Bodenleben. „Dadurch lässt sich leicht auf Torf verzichten, der aus gefährdeten Hochmooren stammt, die besonders viel des klimaschädlichen CO2 speichern.“ Derzeit nutzen in Landau über 86 Prozent der Haushalte die Biotonne. Die Kompostaktion ist ein Dankeschön an alle Landauer, die fleißig Abfälle trennen, heißt es in einer Mitteilung.