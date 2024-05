Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) hat eine elektrische Kehrmaschine getestet – und das mit Erfolg, wie es in einer Mitteilung heißt. „Mit voll aufgeladener Batterie kann die Maschine bis zu sieben Stunden lang im Einsatz sein und auch die Ansaugstärke der Kehrmaschine reicht für unsere Erfordernisse sehr gut aus“, so EWL-Leiter Dirk Wagner. Weitere Pluspunkte seien Nullemissionen vor Ort, eine deutlich geminderte Lautstärke und eine hohe Bedienerfreundlichkeit. Der Einsatzbereich für die Kehrmaschine in der Innenstadt ist rund 40.000 Quadratmeter groß. Derzeit werden diese Flächen von einer Kehrmaschine mit Dieselmotor gesäubert. Die muss turnusmäßig Anfang 2025 ersetzt werden. Die E-Autos des EWL werden bereits über Nacht an Wallboxen direkt im Bauhof geladen. Dort soll ab 2025 auch die E-Kehrmaschine angedockt werden. Gerechnet wird mit Anschaffungskosten von 260.000 bis 280.000 Euro.