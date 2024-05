Bereits mehrfach wurde in den vergangenen Wochen in der Südpfalz Schindluder mit Wahlplakaten verschiedener Parteien getrieben. Nun hat es die Freie Wählergruppe Landau getroffen, wie die Polizei berichtet. In der Nacht auf Dienstag beschädigten bisher unbekannte Täter eines ihrer Wahlplakate in der Schloßstraße. Die darauf abgebildeten Gesichter der fünf Kandidaten wurden beschmiert. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 300 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 zu melden.