Es sind weitere Wahlplakate in der Region entfernt und beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde zwischen Montag und Mittwoch ein Wahlplakat beschmiert und eines entfernt. Zudem meldet die SPD beschädigte und beschmierte Wahlplakate in Herxheim, die AfD meldet beschmierte Plakate in Rheinzabern. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.