Auch wenn der Start in die Saison im Freibad noch etwas auf sich warten lässt, sind die Vorbereitungen schon angelaufen – auch bei Firat Kilic.

Schon am 2. April fand die offizielle Übergabe des Schwimmbad-Kiosks an den neuen Betreiber statt. Firat Kilic, der in Neustadt geboren wurde und dort auch mit seiner Familie lebt, kennt sich mit der Kiosk-Gastronomie in Freibädern bestens aus, ist er doch seit 2019 im Mußbacher Schwimmbad und auch schon in der vierten Saison im Freibad Hambach hinter der Theke präsent. In Mußbach läuft allerdings mittlerweile alles komplett über Seher Kilic, seine Mutter. Er unterstützt sie aber vor der Saison noch mit der Inbetriebnahme der ganzen Geräte, wie Kaffee-, Softeis-, Slushmaschine und ähnlichem. In Hambach wird seine Tante, die er liebevoll Mine nennt, ab dieser Saison allein verantwortlich sein.

Zusammen mit seiner Frau Elena kümmert er sich selbst dann überwiegend um das Kiosk in Edesheim, wird aber sicher auch noch den ein oder anderen Blick nach Mußbach und Hambach werfen. Neben seinen Familienmitgliedern greift er je nach Bedarf noch auf saisonale Servicekräfte zurück.

Aus der Werkstatt an die Theke

Firat Kilic kommt ursprünglich aus einer ganz anderen Berufssparte, ist er doch gelernter Kfz-Mechaniker. „In unserer Familie drehte sich aber schon immer fast alles um Gastronomie“, erklärt er und macht deutlich, dass er also von Beginn an „Stallgeruch“ entwickelt hat. Er startete 2014 dann aber auch seinen eigenen Veranstaltungsservice „Loonatic Eventmanagement“, mit dem er alle Dienstleistungen rund um die Unterhaltung und die Erholung anbietet.

Die neuen Kiosk-Betreiber haben bereits »Schwimmbad-Erfahrung«. Foto: Iversen

Durch die von ihm gestalteten Events kam er auch in Kontakt mit den Schwimmbadbetreibern und konnte dann die Kioske übernehmen. Sein Steuerberater machte ihn darauf aufmerksam, dass er den Kiosk im Hambacher Schwimmbad übernehmen könne, sobald dieser frei würde. Genauso kam es dann auch. Auf den freiwerdenden Kiosk in Edesheim wurde er durch die Ausschreibung im Amtsblatt aufmerksam. „Ich halte ständig Ausschau ob sich neue Möglichkeiten für mich ergeben“, zeigt er sich sehr rührig, was sein Arbeitspensum angeht.

Burger, Currywurst und natürlich Pommes

Gefragt nach besonderen Köstlichkeiten, die er in Edesheim anbieten wird, antwortet er: „Es wird vor allem ein Standardangebot wie in Hambach und Mußbach geben, wozu selbstverständlich Eis und verschiedene Getränke gehören. Dann gibt es noch Hamburger und Cheeseburger, was aber auch immer etwas davon abhängig ist, wie viele Badegäste sich gerade im Schwimmbad tummeln. Natürlich gibt es Currywurst mit Pommes, das ist im Schwimmbad einfach der Klassiker!“

Dann erzählt er von seinen Zwillingen. Die Jungs sagen immer zu ihm, dass die Pommes im Schwimmbad einfach die besten sind. „Ich denke durch das Schwimmen und die langen Stunden in der Sonne verbrauchen die Kinder viel Energie, die müssen sie wieder herein holen und das machen sie am liebsten durch die, wie sie es immer nennen, Schwimmbad-Pommes.“

Bei der Übergabe stellten der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Edenkoben Eberhard Frankmann (CDU) sowie Werkleiter Martin Hanke übereinstimmend fest: „Wir freuen uns sehr, dass sich mit Firat Kilic ein erfahrener Kioskbetreiber künftig im Freibad Edesheim engagiert.“ Das Kiosk wird an den Badetagen im Freibad jeweils von Mittagszeit bis in die Abendstunden geöffnet sein.