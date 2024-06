Am Samstag liest Gina Greifenstein aus ihren Krimi-Kurzgeschichten im Weingut Rinck-Wüst in der Klingbachstraße 73 in Heuchelheim-Klingen. Um 19 Uhr startet die Veranstaltung „chorus delicti“, die vom Gesangsverein „Crescendo“ Mühlhofen mitgestaltet wird. Tickets für 15 Euro sind noch an der Abendkasse erhältlich. Einlass ist ab 18 Uhr.