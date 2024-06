Norbert Barbie war 34 Jahre lang Gymnasiallehrer. Nach vielen Musicals, Projekten und viel Freude an seinem Beruf genießt er bald seine Rente. Seinen Namen nutzte er gut.

Ein letztes Mal sitzt Norbert Barbie im Musiksaal des Hofenfels-Gymnasiums Zweibrücken. „Hier riecht es nach Musik“, erzählt der 61-Jährige. Französisch und Musik unterrichtete er 34 Jahre lang, führte Musicals auf und leitete den Chor. Jetzt verabschiedet er sich in die Frührente. Fünftklässler begrüßte er meist als Hersteller der Barbiepuppe oder mit der Anspielung „Hasta la vista, Barbie“.

War Lehrer schon immer Ihr Traumberuf?

Meine Mutter war Grundschullehrerin, von daher war Lehrer für mich immer positiv behaftet. Ich hatte Klavier gelernt, und im Alter von 16 Jahren hab ich überlegt, wie es weitergehen soll. Da musste ich mich dann schon auf die Aufnahmeprüfung vorbereiten. Spätestens ab dem Zeitpunkt musste ich kräftig Klavier üben. Da war dann schon klar, ich will Musiklehrer werden.

Und wie kam es zum Fach Französisch?

In Deutschland muss man zwei Fächer machen, Französisch hat sich dann so ergeben. Das war eine sehr gute Wahl. In beiden Fächern kann man die Schüler sehr gut erreichen. In Musik noch mehr, auf der emotionalen Ebene. Aber wenn es in Französisch klappt und die Schüler sich auf die Sprache einlassen, kann das richtig schön werden. Obwohl viele sagen: „Nee, Französisch, um Gottes Willen.“

Welches Fach mögen Sie selbst mehr?

Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust, da kann ich nicht sagen, dass ich eines mehr mag. Ich unterrichte beide sehr, sehr gerne. Bei Musik hat man die Möglichkeit, Aufführungen mit Schülern zu machen. Aber in Französisch kann ich die Liebe zum Land, zur Kultur und Küche, der Sprache mitzuteilen. Das ist sehr schön.

Und als Schüler? Hatten Sie da Lieblingsfächer?

Also ich hatte Fächer, die ich nicht gerne mochte. Dazu gehörte Chemie, dazu gehörte Turnen an der Reckstange. Aber wirklich Lieblingsfächer kann ich nicht sagen. Ich war ein ganz normaler Schüler. Kein Überflieger. Meine erste Französischnote war eine 6. Das war in den 70ern, da gab's die ersten Tests zum Ankreuzen. Ich kam nach Hause und hab gesagt: „Mama, es war so einfach, ich hab alles angekreuzt.“ Wenn man als Französischlehrer einen Misserfolg hatte, dann ist das später gut. Man weiß, dass es nicht nur ganz tolle Schüler gibt, sondern auch welche, die Probleme mit der Sprache haben. Wenn ich Franzose wäre und alles nur so sprudelt, dann wäre das für die Schüler vielleicht gar nicht so gut. Als Lehrer sollte man sich in die Schüler hineindenken.

Würden Sie sagen, das ist das Wichtigste als Lehrer?

Das Wichtigste als Lehrer ist es, das nicht als Job zu sehen, sondern als Berufung. Das mit Leidenschaft zu machen und auch durch Höhen und Tiefen gehen zu können, ohne zu verzweifeln. Wichtig ist auch, die Schüler zu motivieren, dranzubleiben, nicht aufzugeben und ihnen schöne Momente zu vermitteln. Das kann ein Musical sein, aber auch eine kleine Melodie am Keyboard. Motivation ist wichtig. Für die Schüler und für sich selbst.

Gab es da einen besonderen Moment oder Schüler, an den Sie sich erinnern?

Sicherlich gibt es immer wieder Schüler, an die man sich lange Zeit erinnert. Es sind aber oftmals die kleinen Momente, die einen als Lehrer glücklich machen. Nicht unbedingt Musicals, natürlich ist man da total gut drauf. Aber wenn ich in die strahlenden Augen eines Sechstklässlers schaue, der mir erzählt, dass er am Wochenende in Frankreich zum ersten Mal auf Französisch ein Baguette gekauft hat. Oder wenn ich hier etwas am Keyboard spiele und in der nächsten Pause die Schüler unten am Klavier im Flur höre, wie sie versuchen, die Melodie wieder zu spielen. Dann denk ich mir: „Ich hab alles richtig gemacht.“

Sind Sie darauf auch am meisten stolz oder doch eher auf etwas Größeres, wie die Musicals?

Am meisten stolz bin ich darauf, dass ich 34 Jahre lang mit Freude diesen Beruf gemacht hab. Und dankbar zu sein, dass ich Lehrer geworden bin. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Natürlich gehören zu einem Musiklehrer auch so große Projekte wie ein Musical oder Chorkonzerte. Oder einen Schüleraustausch nach Frankreich zu organisieren. Das gehört auch alles dazu. Aber nach so langer Zeit zu sagen, dass es mir gefallen hat, das macht mich glücklich.

Also würden Sie den Beruf auch heute wieder wählen?

Gute Frage. Es wird immer schwieriger. Die Rahmenbedingungen für Lehrer und Schüler ändern sich, die Eltern und Schüler werden schwieriger. Momentan habe ich das Gefühl: Jeder macht sein Ding. Was springt für mich raus? Welchen Vorteil kann ich daraus ziehen? Und nicht mehr: Was kann ich für uns, für die Schule, für die Klasse tun? Das fängt bei freiwilligen Sachen wie AGs an. Weil Schüler nicht mehr bereit sind, einen Teil ihrer Freizeit dafür zu opfern. Auch Eltern wollen ihre Kinder mit dem geringsten Aufwand durch die Schule kriegen. Das fällt uns Lehrern dann schon auf. Die Abiturienten sagen: „Boah, die Fünftklässler sind so frech, so waren wir nicht.“ Und das kann man vielleicht auch sagen. Ob ich das noch mal machen würde, weiß ich nicht. Es gibt bestimmt viele andere Berufe, die Spaß machen. Da will ich mich nicht festlegen.

Sie haben ja viele solcher Projekte und AGs geleitet, wie geht es da ohne Sie weiter?

Da haben wir noch genug andere Lehrer, die sich darum kümmern. Nach Corona ist es aber schwierig geworden mit AGs, da leiden die künstlerischen Fächer sehr darunter.

Sind solche Musicals und Projekte dann noch möglich, wenn immer weniger Schüler dazu bereit sind, ihre Freizeit zu opfern?

Also wir haben 2020 beinahe das Musical „13“ aufgeführt, unbekannt, aber toll. Wir waren voll am Proben, und dann kam Corona und es fiel alles ins Wasser. Danach war nichts mehr wie vorher. Ich weiß nicht, ob es heute noch möglich ist. Einmal habe ich es noch probiert, aber es ist schwierig, solche großen Projekte zu etablieren. Auch weil die Schüler nicht mehr bereit sind, so viel Zeit zu investieren. Ich kenne auch keine Schule, die hier in der Umgebung in den letzten Jahren sowas gemacht hat. Das ist sehr schade.

Glauben Sie, das ist in Zukunft wieder geplant?

Ich hoffe, dass irgendwann wieder etwas wirklich Großes in dieser Tradition stattfinden kann. Aber es ist schwierig. Da braucht man als Lehrer auch viel Enthusiasmus.

Hatten Sie selbst ein Lieblingsprojekt?

Die Musicals, die sich im Prinzip immer mehr gesteigert haben. Das erste war „Joseph“; zwei Jahre, nachdem ich hier angefangen habe. Danach fünf weitere Musicals. Und wie man sich da gesteigert hat, Wahnsinn. Welche Möglichkeiten es gab, was Technik und Licht angeht. Wenn ich jetzt mal gucke, waren wir eine der ersten Schulen, die das Thema „High School Musical“ aufgegriffen haben. „Hairspray“ war ein Riesenerfolg. Immer wieder schön. Nicht nur Schüler haben mitgemacht, sondern auch Lehrer. Und alles immer live. Wir haben nie irgendwas vom Band mitlaufen lassen. Das geht nur, wenn man ein Team ist, und das geht am Hofenfels wirklich gut. Frau Bermes-Franke hat die Regie mit mir gemacht, Herr Lang, Herr Voltz, Herr Wolf. Das geht nur im Team und wenn man Freizeit opfert. In den normalen Schulstunden klappt das nicht.

Haben Sie da Wünsche an die Stadt oder die Schule?

Nein. Danke an die Stadt. Wir haben als einzige Schule in der Umgebung so eine Aula mit so viel Technik. Wir haben eine Technik-AG, die sich selbst neue Mitglieder sucht, das ist ganz toll. Und das gibt’s an anderen Schulen nicht wirklich. Die Stadt ermöglicht uns das alles. Aber von der Schulleitung würde ich mir wünschen, dass sie auch in Zukunft Rücksicht auf künstlerische Fächer nimmt. Die werden manchmal etwas stiefmütterlich behandelt. Zum Beispiel wurden Probenzeiten alle auf den Nachmittag gelegt, und nachmittags kommen Schüler ungern freiwillig. Da muss man dann ein tolles Projekt anbieten.

Also gefällt es Ihnen in Zweibrücken?

Ich bin dankbar, dass ich damals aus Stuttgart herkommen konnte. Es ist einfach schön, und ich fühle mich sehr wohl. Ich bin auch einer der wenigen, die an ihrem Schulort wohnen. Viele sagen, sie wollen ihre Schüler nicht auch noch in der Stadt treffen. Aber ich freu mich darüber und finde das sehr schade. Es erschwert auch die Teilnahme an Veranstaltungen, da will ja keiner abends noch mal aus Saarbrücken oder Kaiserslautern herkommen.

Wie hat es Sie eigentlich nach Zweibrücken verschlagen?

Ich habe in Stuttgart studiert und mein Referendariat gemacht. Danach wollte ich entweder zurück in meine Heimat ins Saarland oder nach Südamerika, Kolumbien. Die Anträge konnte man nicht gleichzeitig stellen, da habe ich gesagt: „Ich mach’ zuerst Richtung Saarland.“ Und dann bin ich hier gelandet und wollte nicht mehr weg. Nach Kolumbien kann man ja auch in den Ferien.

Würden Sie rückblickend etwas anders machen?

Nö, ich bin sehr zufrieden. Mit meinem Leben. Ich bin jetzt 61 Jahre alt, und wenn ich zurückschaue, dann sage ich: „Prima.“ Meine eigene Tochter war hier auf der Schule, das war eine glückliche Zeit, gemeinsam in die Schule zu gehen. Gut, in der Mittelstufe sind wir getrennt gegangen, da war es ihr dann peinlich. Aber ich durfte als Mittelstufenleiter die Abiturrede für den Jahrgang meiner Tochter halten, das war sehr emotional. Was für eine Ehre und ein Glücksmoment. Und so schlimm scheint der Lehrerberuf nicht zu sein, meine Tochter will nämlich auch Lehrerin werden.

Freuen Sie sich trotzdem auf die Altersteilzeit, und haben Sie schon Sachen geplant?

Ich mache bestimmt öfter mal Urlaub in Frankreich, fahre ein bisschen Ente – all die Dinge, die in der Schulzeit ein bisschen zu kurz gekommen sind. Vielleicht spiele ich zu Hause mehr Klavier, singe im Chor, koche viel und gehe Gleitschirm fliegen. Oder ich leite mal ein Weinseminar, ich hab ja jetzt mehr Zeit zur Verfügung. Ich will mich da gar nicht festlegen. Ich freue mich auf die Altersteilzeit und lasse alles auf mich zu kommen.