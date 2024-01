Es ist spiegelglatt, erst durch Eisregen, später durch Matsch. Es kracht auch ein paar Mal. Aber die Polizei lobt die Menschen für ihre Disziplin und fürs daheimbleiben. Eine Herausforderung stellen die Abiprüfungen dar. Der Einzelhandel sperrt zu.

Mit äußerter Vorsicht bewegten sich Fußgänger und Autofahrer am Mittwoch auf Wegen und Straßen, die nicht gestreut waren. Wer sich nicht schon vor dem Regen auf die Socken gemacht hatte, hatte einen mühsamen Start in den Tag. Wer konnte, ließ das vereiste Auto stehen und ging zu Fuß oder blieb gleich ganz zu Hause. Das hatte der Deutsche Wetterdienst allen Rheinland-Pfälzern geraten. Viele Arbeitgeber hatten ihren Mitarbeitern nahegelegt, im Homeoffice zu arbeiten.

Fahren die Busse?

Zunächst fuhren am frühen Mittwochmorgen alle Linien der Queichtal Nahverkehrsgesellschaft. Gegen 6.30 Uhr teilte das Unternehmen jedoch mit, das es den Busverkehr aufgrund von glatten Straßen und gefrorener Bus-Frontscheiben vorübergehend komplett einstellt. In Landau und im Kreis SÜW rollten die ersten Busse erst wieder gegen 15 Uhr.

Gab es Unfälle?

Ja. Auf der A65 bei Insheim war am Morgen ein Auto in die Leitplanke gerutscht. Es entstand ein geringer Sachschaden von etwa 250 Euro. In Landau gab es „zwei bis drei kleine Unfälle“ wegen Schnee und Eis, so die Polizei am Nachmittag. Ein dickes Lob zollte die Polizei in Annweiler den Verkehrsteilnehmern: „Bei uns war es erstaunlich ruhig, wir hatten keinen Unfall.“ Das sei der Disziplin und Vernunft der Leute zu verdanken, die nach Möglichkeit zu Hause geblieben seien. Sechs Glatteisunfälle meldete dagegen die Polizei in Edenkoben bis 13.30 Uhr in ihrem Bereich. Verletzte gab es nicht, aber rund 110.000 Euro Sachschaden. Um 7.10 verlor ein 32 Jahre alter Autofahrer auf der A65 die Kontrolle, als ihm die Frontscheibe wegen einsetzendem Regen zufror. Er prallte in die Schutzplanke, wobei nur ein geringer Schaden entstand. Gegen 9.45 Uhr wollte im Industriering in Edenkoben ein Sattelzugfahrer abbiegen. Beim Abbremsen rutschte der Auflieger quer über die Straße. Ein entgegenkommender 42 Jahre alter Autofahrer wollte abbremsen, rutschte aber in den Auflieger. Sein Auto erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. Im Tränkweg in Edenkoben rutschte gegen 10 Uhr ein 47-Jähriger mit seinem Wagen gegen ein geparktes Fahrzeug. Eine 26-jährige Autofahrerin wollte in der gleichen Straße links abbiegen, kam von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Zur gleichen Uhrzeit rutschte im oberen Schnetzweg in Maikammer ein 71-Jähriger mit seinem PKW in ein geparktes Fahrzeug. Auch in St. Martin schlitterte ein 77-Jähriger auf dem Parkplatz am Pfarrzentrum gegen ein eingeparktes Fahrzeug.

Die Lage im Krankenhaus

Etwas mehr los als üblich war in den Krankenhäusern. Wie Matthias Wölfel, Leiter der Zentralen Notaufnahme im Landauer Vinzentius-Krankenhaus berichtete, benötigten vermehrt Patienten unfallchirurgische Hilfe, die gestürzt oder in einen Verkehrsunfall verwickelt waren. „Wir hatten aber mit einem deutlich größeren Ansturm gerechnet. Das Blitzeis-Chaos ist aus unserer Sicht ausgeblieben“, sagte der Arzt. Ähnliches berichtete Chefärztin Jacqueline Wagner-Gäbelein, zuständig für die Zentrale Notaufnahme im Klinikum Landau-SÜW.

Der Zoo schließt

Der Landauer Zoo wurde um 11.15 Uhr geschlossen. „Es ist zu glatt“, teilt die städtische Pressesprecherin Sandra Diehl mit. Morgen soll der Zoo wieder regulär öffnen. Zuvor hatte die Stadt bereits den Hauptfriedhof gesperrt. Beisetzungen fanden statt. Ob der Friedhof am Donnerstag wieder geöffnet werden kann, wird dann entschieden.

Was machen die Geschäfte?

Die Landauer Innenstadt war am Vormittag wie ausgestorben. Hier und da schlurfen Leute mit größter Vorsicht durch die Fußgängerzone. Die Läden waren hell erleuchtet, aber die Kundschaft blieb aus. Mitarbeiter standen zusammen und erzählten. Viele waren vor dem Regen, der dann zu Blitzeis wurde, zur Arbeit gefahren. Das berichtet auch ein Händler, der lieber zu Hause geblieben wäre und den Laden geschlossen gehalten hätte. Gegen 12 Uhr wird es etwas belebter, Berufstätige und junge Leute aus Schule oder von der Uni huschen bei stark einsetzendem Regen durch die Straßen. Doch um 15 Uhr haben etliche Geschäfte geschlossen – witterungsbedingt und weil die Kundschaft fehlt.

Nachrichten vom Bauhof

Die Frauen und Männer des Landauer Bauhofs inklusive der Stadtteilmitarbeiter rücken am Mittwoch um 4 Uhr aus. Im operativen Bereich sind laut Sprecherin Gönül Kuru 24 Mitarbeiter im Dauereinsatz. Beim zunehmenden Regen bei milderen Temperaturen wurden die Streuarbeiten gegen 13.15 Uhr eingestellt. Am Nachmittag wurden noch einmal zwei Streufahrzeuge und ein Traktor eingesetzt sowie Brücken kontrolliert. Gestreut werden Gemeindestraßen inklusive Rad- und Gehwegen sowie Fußgängerüberwege – teilweise mit Handstreuer sowie mit Lkw-Streufahrzeugen und zwei Traktoren.

Was ist mit dem Müll?

Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) und der Eigenbetrieb Wertstoffwirtschaft des Kreises hatten schon im Vorfeld angekündigt, dass bei der Abfallsammlung erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Nicht geleerte Tonnen werden zur gegebener Zeit nachgeleert, heißt es in einer Mitteilung. Im Kreis wird gebeten, die ungeleerte Tonnen bis Samstag draußen stehen zu lassen. Aktuelle Informationen werden auf der Homepage www.ew-landau.de eingestellt.

Beim Abi alle da?

Die gute Nachricht: Kein Schüler hat die englische Abiturprüfung verpasst. „Es sind alle da“ teilten die Schulen aus Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße auf Anfrage mit. Die meisten Abiturienten hätten sich vorausschauend früh auf den Weg gemacht und seien weit vor dem Prüfungstermin um 9 Uhr in ihrer jeweiligen Schule angekommen. Die Erleichterung auf Seiten der Lehrer und Schüler war groß. Viele Abiturienten hatten sich zu Fahrgemeinschaften zusammengeschlossen, andere bereits am Vortag Übernachtungsgruppen gebildet, also bei Freunden in Schulnähe genächtigt. Selbst am Evangelischen Trifels-Gymnasium in Annweiler verlief laut Schulleiter Steffen Jung alles reibungslos. Das Gymnasium liegt exponiert auf dem Bannenberg oberhalb der Stadt, die Zufahrt dorthin ist steil und bereits nach den Schneefällen am Montag gab es beim Schülertransport erhebliche Probleme. Die Schule ging deshalb am Mittwoch vorsorglich in den Fernunterricht. Die meisten anderen Schulen im Kreis und in der Stadt Landau unterrichteten in Präsenz, es galt aber eine großzügige Entschuldigungspraxis. Die Eltern konnten selbst entscheiden, ob sie ihr Kind in de Schule schicken oder nicht. Aufgrund dessen und auch, weil die Busse nicht fuhren, ging es an einigen Schulen gestern ruhiger zu als sonst.