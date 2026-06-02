Wie vielen Vereinen ergeht es auch der Ortsgruppe Altdorf-Böbingen des PWV. Die Suche nach einem neuen Ersten Vorsitzenden gestaltet sich äußerst schwierig.

„Es gibt schon noch Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, aber an der Spitze eines Vereins die Hauptverantwortung übernehmen, das wollen nur sehr wenige“, sagt Martin Schädler. Er ist seit 2012 Erster Vorsitzender der Ortsgruppe Altdorf-Böbingen des Pfälzerwald-Vereins (PWV). Seit 2023 ist er als Fachwart für Geodaten auch im Vorstand des Hauptvereins des PWV vertreten. Diese Tätigkeit bereitet ihm sehr viel Freude.

Aufgaben reduzieren – aber wer kommt nach?

An der Gäu-Schule in Böbingen hat er mehrere Geo-Caching-Kurse durchgeführt, an denen sich im Jahr 2025 160 Schüler beteiligten. Dafür hat Schädler zwölf GPS-Geräte im Gepäck, die er aus Spenden finanziert hat. Ein Gerät kostet immerhin rund 150 Euro. In der Totenkopfhütte der PWV-Ortsgruppe Maikammer bietet er zu diesem Thema Workshops an. Auch hat er schon für 35 Personen Ausbildungen an einem transportablen Defibrillator durchgeführt. Sein Ehrenamt als Fachwart für Geodaten nimmt ihn schon sehr in Anspruch. Zudem fährt er auch regelmäßig den Bürgerbus der Verbandsgemeinde Edenkoben.

Er will nicht, wie viele andere Amtsträger, aus Altersgründen aufhören, schließlich ist er gerade mal 65 Jahre alt. Aber ihm fehlt, wie er selbst sagt, einfach die Zeit, das Amt des Ersten Vorsitzenden weiter so auszuführen, wie er es sich vorstellt. Um sein ehrenamtliches Engagement weiterhin gut leisten zu können, möchte er seine Aufgaben künftig reduzieren.

Bis Oktober einen Nachfolger finden

„Ich habe schon seit längerer Zeit darauf hingewiesen, dass wir irgendwann einen neuen Ersten Vorsitzenden brauchen. Natürlich wurden nicht zuletzt unsere Mitglieder befragt, doch leider wurden wir bislang nicht fündig“, bedauert Schädler.

Er ist deshalb weiter auf der Suche nach geeigneten Kandidaten, auch wenn die Neuwahlen bei der Ortsgruppe erst im März 2027 anstehen. Schädler will aber schon vorher geklärt haben, wie es weitergeht. Er hat sich zum Ziel gesetzt, bis Oktober 2026 einen Nachfolger zu finden, der das Amt dann auch schon deutlich vor März 2027 übernehmen könnte.

Sollte sich aber bis Oktober niemand finden, will Schädler eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, bei der dann die Mitglieder über die Zukunft des Vereins befinden sollen. „Wenn wir das erst am Abend der Mitgliederversammlung im März 2027 tun, ist es mit Sicherheit schon zu spät“, so Schädler. Auch eine Fusion mit einer anderen Ortsgruppe könnte aus seiner Sicht eine Option sein.

Gut gefüllter monatlicher Wanderplan

Martin Schädler steht dem Verein weiterhin gerne zur Verfügung und könnte sich vorstellen, im Vorstand der Ortsgruppe aktiv zu bleiben und die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Betreuung der Homepage weiterhin zu übernehmen.

Die Ortsgruppe Altdorf-Böbingen des PWV ist ein gut aufgestellter und sehr lebendiger Wanderverein, dem aktuell 250 Mitglieder angehören. Schon ein Blick auf den Wanderplan mit zahlreichen monatlichen Wanderungen macht deutlich, wie rührig die Verantwortlichen sind. Neben den auch bei anderen Ortsgruppen üblichen Monatswanderungen gibt es in Altdorf-Böbingen einmal im Monat Mittwochswanderungen für Senioren, hinzu kommt die sogenannte aktive Monatswanderung für die Wanderer, die etwas flotter unterwegs sein wollen. In der Regel starten die Wanderungen am Sportplatz in Altdorf. Gäste sind willkommen.

Finanziell sehr solide aufgestellt

Von Mai bis Oktober trifft sich die PWV-Familie einmal im Monat freitags ab 19 Uhr zum Stammtisch in der Weinstube „Rewehäsl“ bei Familie Schüßler in Altdorf. Die Vorstandspositionen sind allesamt besetzt und die Zusammenarbeit untereinander funktioniert reibungslos. Der Verein verfügt über eine moderne digitale Mitgliederverwaltung. Finanziell ist die Ortsgruppe sehr solide aufgestellt.

Im Gegensatz zu vielen anderen Ortsgruppen bewirtschaftet der PWV Altdorf-Böbingen keine Hütte. Er betreut aber eine Teilstrecke des 270 Kilometer langen Franken-Hessen-Kurpfalz-Wanderweges. Zudem kümmert man sich um den Rastplatz am Fliegergrab zwischen Altdorf und Venningen, den Rastplatz am Lachgraben südlich von Böbingen sowie um die Grillhütte „Schmied Kurt’s Haisel“, nordwestlich von Altdorf.

Kontakt

Martin Schädler, Schmiedgasse 4, 67482 Altdorf, Telefon: 06327 2672, Mobil: 0173 2395 1070, E-Mail: info@pwv-ab.de