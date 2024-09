Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in einen Kiosk am Schwanenweiher in der Kurtalstraße in Bad Bergzabern eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurde nichts gestohlen. Mutmaßlich seien die Täter gestört worden. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.