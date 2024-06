Am Samstagmorgen gegen 1.10 Uhr ist eine Frau in Rohrbach in der Hintergasse sexuell belästigt worden. Laut Polizei war sie zusammen mit Freundinnen auf dem Nachhauseweg vom Rohrbacher Weinfest. In der Hintergasse kam der Gruppe ein Mann entgegen, der eine Frau aus der Clique anrempelte. Er kam dann zurück, ergriff mit beiden Händen den Kopf der Geschädigten und küsste diese auf die Wange. Als die Freundinnen dazwischen gingen, stieg der Mann in einen wartenden Pkw. Die Frauen alarmierten die Polizei, und diese fand den Wagen und kontrollierte ihn. Der Beschuldigte war deutlich alkoholisiert. Außerdem stellte sich heraus, dass er auch für eine Körperverletzung auf dem Weinfest verantwortlich war.