Oberbürgermeister Thomas Hirsch kündigt dunkle Zeiten an. Nein, wir werden nicht ins Mittelalter zurückfallen (also wahrscheinlich, aber gehen wir einfach mal davon aus, dass ein Staat, der Milliarden übrig hat, um TUI und Lufthansa zu sponsern, auch genug Kleingeld über hat, um den Zusammenbruch der kleinen und mittleren Unternehmen wegen der Inflation und der Energiepreise zu verhindern und gleichzeitig eine Privatinsolvenzwelle in der Bevölkerung abzuwenden. Also bestimmt.) Die Straßenbeleuchtung soll nachts abgeschaltet werden. Einige Zeitgenossen scheinen nun laut sozialen Medien davon auszugehen, dass dann eine Verbrechenswelle ungekannten Ausmaßes über uns hereinbrechen wird. Aber auch das wird nicht passieren. Es wird sowieso kaum jemand unterwegs sein. Drei Gründe: Geld für Kneipentouren wird der Inflation sei dank nicht mehr so locker sitzen. Daheim kann man sich besser mit einer Decke einmümmeln als auf der Straße. Und: Es wird draußen dunkel sein, da fühlt man sich ja eh nicht mehr so sicher. Seien Sie gewiss: Der Winter wird auch vorübergehen.