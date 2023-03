Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 3. März, um 14.20 Uhr im Kreuzungsbereich der L507/L540 bei Freimersheim sind drei Personen leicht verletzt worden. Es entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro, teilt die Polizei mit. Ein 47-jähriger Mann aus dem Raum Germersheim befuhr die L507 von Freisbach kommend und wollte im Kreuzungsbereich nach links auf die L540 in Richtung Hochstadt abbiegen. Hierbei übersah er ein vorfahrtsberechtigtes Auto, das von Altdorf kommend auf der L540 in Richtung Hochstadt unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeugführer sowie die Beifahrerin des Unfallverursachers leicht verletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich gesperrt.