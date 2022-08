Brigitte Stadel ist entsetzt und traurig: Gestern zierte noch ein wunderschöner rotblühender Mandevilla-Blumenstock das Grab ihres verstorbenen Mannes. Doch heute sind die Blumen verschwunden.

„Nach meinem Eindruck steigt die Zahl der Diebstähle auf dem Landauer Friedhof.“ Das sagt Brigitte Stadel in einem Gespräch mit der RHEINPFALZ. Sie beklagt den Diebstahl der Blumen vom Grab ihres Mannes. Wenige Tage zuvor hatte Melanie Hammer aus Rohrbach in einem Brief der RHEINPFALZ von einem konkreten Vorfall berichtet.

Wenige Tage zuvor hatte sie gemeinsam mit ihrem Sohn zwei große Säcke mit Blumenerde an der Familiengrabstätte abgelegt. Sohn und Mutter hatten extra eine Schubkarre benutzt, um die schweren Säcke über das Friedhofsgelände zu transportieren. „Ich hätte die Säcke nicht alleine tragen können“, erzählt Hammer der RHEINPFALZ. „Als die Mutter zwei Tage später die Blumenerde verarbeiten wollte, waren beide Säcke verschwunden“, schreibt die Rohrbacherin.

Frei zugänglich

„Pietätlos sind diese Diebstähle“, erklärt Gabriele Hopfersberger. Das Grab ihres verstorbenen Mannes ist in unmittelbarer Nachbarschaft von Werner Stadels Grab. Sie wusste vom Blumendiebstahl, Brigitte Stadel hatte ihr gleich davon berichtet. „Sicher, wir Frauen kennen uns von der Grabpflege, wir unterhalten uns – auch darüber.“ Ob die Anzahl der Diebstähle zugenommen haben, kann Hopfersberger nicht sagen. Doch sie weiß zu berichten, dass sie immer mal wieder eine Frau trifft, die weinend erzählt, dass das Grab des verstorbenen Mannes durch den Diebstahl geschändet wurde.

Ricarda Bodenseh, Pressesprecherin der Stadt, bedauert, dass es diese Diebstähle gibt, doch sie stellt fest, dass der Friedhof während der Öffnungszeiten eine frei zugängliche Anlage ohne Einlass- und Ausgangskontrolle ist. So bleiben Diebstähle von Bepflanzungen oder Grabschmuck nicht aus. Sie kann den Geschädigten nur raten, diese Diebstähle bei der Polizei anzuzeigen.

Anzeige erstatten

Diesen Rat gibt auch Michaela Rilling, für diese Fragen zuständige Sachbearbeiterin bei der Polizeiinspektion Landau. Sie berichtet, dass in den vergangenen Jahren vereinzelt Diebstähle auf dem Landauer Friedhof angezeigt wurden. Eine sichere Aussage, ob die Zahl der Diebstähle zunehme, könne aufgrund der geringen Anzahl gemeldeter Fälle, nicht getroffen werden. Rilling empfiehlt, „wie im Allgemeinen auch, sensibel bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen zu sein und diese der Polizei mitzuteilen“. Im Fall eines Diebstahls sollte immer Anzeige erstattet werden.

Zurück zum Friedhof: Mehrere befragte Besucherinnen berichten von Diebstählen, die einige Jahre zurückliegen. Ein älterer Herr, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen wollte, kommt vorbei, lauscht für einen längeren Moment den Gesprächen. Dann mischt er sich ein und meint: „Diese Diebstähle sind ärgerlich, weil sie Arbeit machen. Sie sind pietätlos, weil sie ein Grab verunstalten, aber sie kommen Gott-sei-Dank doch nur selten vor.“ Er sei froh, dass der Friedhof offen und freizugänglich ist, Kontrollen, welcher Art auch immer, könne er sich nicht vorstellen. Dreht sich um und geht.