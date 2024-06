Die Betreiberin eines Kosmetikgeschäfts ist am Mittwoch, 15 Uhr, in den Räumen ihres Betriebs in der Bad Bergzaberner Marktstraße 51 bestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, wurde die Frau von der Täterin in einem Beratungsgespräch abgelenkt. Gestohlen wurden die Geldbörse und ein Mobiltelefon. Die Täterin wird als 1,75 Meter groß, mollig und mit schulterlangem Haar beschrieben. Sie soll ein rotes T-Shirt sowie eine Jeansjacke getragen haben. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.