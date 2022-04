Schafft es ein Leopard-2-Panzer von Karlsruhe nach Bad Bergzabern? Das ist in der Nacht auf Donnerstag getestet worden. Das Gefährt soll im Juli beim Tag der offenen Tür der Bundeswehr präsentiert werden. Moment. Muss man wirklich testen, ob ein Panzer bis nach Bad Bergzabern kommt? Das schaffen Rentner auf E-Bikes, manche sogar ohne E! Also wenn das fraglich ist, können wir nur beten, dass die Franzosen keinen Einmarsch planen, sonst ist die Pfalz verloren.

„Sorry, Gebiet können wir net halten, der Leopard packt’s nicht. Ist halt hügelig – und die Weinreben sind verdammt widerstandsfähig, die können wir aus technischen Gründen nicht umfahren. Außerdem ist in Winden ein Tunnel, da kommen wir auch nicht durch“, das wäre beim Zustand der Bundeswehr jetzt aber auch eine Aussage, die niemanden wirklich überraschen würde. Das Schlimmste wäre aber, dass unsere Fluchtroute in diesem Fall ins Land der gelben Füße führen würde. Asylstatus in Karlsruhe – wo der Schorle-Schoppen acht bis zehn Euro kostet und die Menschen so komisch sprechen? Auf. Gar. Keinen. Fall. Bienvenue, vieux amis! J'apprends le français maintenant. Sicher ist sicher.