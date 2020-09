Die afrikanische Schweinepest ist in Deutschland angekommen. Die Stadtratsfraktion der Partei Die Linke möchte von der Stadt wissen, inwiefern das gemeinsam mit dem Kreis betriebene Veterinäramt auf mögliche Schweinepest-Fälle in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße vorbereitet ist. Dazu will die Fraktion wissen, ob Erzeugnisse aus von der Krankheit betroffenen Gebieten nach Landau gelangt sind und welche Maßnahmen präventiv gegen die Schweinepest ergriffen werden, heißt es im von Tobias Schreiner, Bastian Stock und Daniel Emmerich unterzeichneten Antrag.