Die Corona-Pandemie hat drei weitere Menschenleben gekostet: Zwei ältere Frauen aus Bad Bergzabern sind gestorben, teilten die Kreisverwaltung Südliche und die Stadt Landau mit. Außerdem gab es ein weiteres Todesopfer in Wörth im Kreis Germersheim. Insgesamt sind jetzt in der Südpfalz im Zusammenhang mit Corona 318 Menschen gestorben, 180 an der Weinstraße und 138 am Rhein. Außerdem vermelden die beiden Kreise und die Stadt 228 nachgewiesene Neuinfektionen mit dem Coronavirus, 103 in Landau und SÜW sowie 125 im Kreis Germersheim. Aktuell hätten sich in zahlreichen Einrichtungen im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau neue Fälle des Coronavirus bestätigt, teilten die Behörden weiter mit.