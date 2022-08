Nach langer und schwerer Krankheit ist Dirk Bliemeister am Dienstag gestorben. Das teilte der Club Behinderter und ihrer Freunde Südpfalz (CBF) mit. Bliemeister war seit 2003 erster Vorsitzender des Vereins. Er wurde 61 Jahre alt. „Obwohl wir nach den vielen gesundheitlichen Tiefschlägen, die er mit großer Energie und Lebenswillen immer wieder gemeistert hat, mit seinem Tod rechnen mussten, kam er letztendlich für uns doch überraschend“, schreibt CBF-Geschäftsführer Christian Dawo.

Dirk Bliemeister kam nach seinem schweren Motorradunfall im Frühjahr 1991 zum CBF Südpfalz. Bereits Anfang 1992 übernahm er die Gestaltung und Herstellung unserer Clubzeitung, ebenso die Erstellung zahlreicher Flugblätter, Plakate und Prospekte. Von 1993 bis 2003 war er Kassenwart und anschließend erster Vorsitzender. Außerdem engagierte er sich laut Dawo in zahlreichen weiteren Vereinen in seiner Südpfälzer Wahlheimat in den Bereichen Musik, Kultur und Mobilität. Der Querschnittsgelähmte, der vor drei Jahren an Krebs erkrankte, war für die RHEINPFALZ ein zuverlässiger Ansprechpartner, der bestimmt und differenziert für die Sache stritt.

Geschäftsführer Dawo hat ihn sehr geschätzt: „Ein Mensch, der mit großem Einsatz und Geschick den CBF und die dahinter stehende Idee des selbstbestimmten Lebens vertrat und für die Geschäftsstelle jederzeit ein verständnisvoller und verlässlicher Ansprechpartner war.“ Ihn habe, trotz seiner schweren Behinderung, sein stets fröhliches und ausgeglichenes Wesen ausgezeichnet. Bliemeister habe es verstanden, „uns alle, auch in schweren Stunden, zu unterstützen und aufzurichten“. Sein Tod hinterlasse im CBF eine große Lücke.