Um Missverständnisse für Busfahrgäste in Niederotterbach in Zukunft gänzlich zu verhindern, werden zwei Haltestellen im Dorf umbenannt. Bisher gibt es in der Ortslage vier Haltepunkte, jeweils zwei vor und nach einer Kreuzung, von wo der Weg weiter in Richtung Westwall beziehungsweise Vollmersweiler führt. Alle Haltestellen heißen noch Ort.

Ab kommende Woche werden die südlichen Zustiegsstellen in Hintergasse umgetauft, auf Initiative der Queichtal Nahverkehrsgesellschaft (QNV) und Abstimmung mit der Kreisverwaltung SÜW und dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar. Die QNV hat die Änderung angestoßen, weil zwei ihrer Buslinien in der Regel nur einer der beiden Haltestellen bedient: die Linie 544, die zwischen Bad Bergzabern und Schweighofen verkehrt, die Haltestelle Hintergasse, die Linie 547, die von Wörth oder Kandel nach Bad Bergzabern und in umgekehrte Richtung verkehrt, an der Haltestelle Ort.

Was die Ausnahmen betrifft: Bei der morgendlichen Hinfahrt zur Grundschule Steinfeld und den beiden Rückfahrten am Mittag hält die Linie 544 sowohl an der nördlichen als auch südlichen Haltestelle. Die Linie 547 bedient vereinzelt auch die Haltestelle Hintergasse, weshalb Fahrgäste sicherheitshalber auf den Aushangfahrplan blicken sollten.