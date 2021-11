Landau hat offenbar einen Lauf: Nachdem die Stadt am Montag eine Förderzusage über 645.000 Euro zur Stärkung der Innenstadt erhalten hat, kann Bürgermeister Maximilian Ingenthron (SPD) am Dienstag mit 7,5 Millionen Euro nachlegen. Diese Summe hat die Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter für die Jahre 2021 bis 2025 angekündigt. Der Förderantrag war zu Ingenthrons Zeit als Mobilitätsdezernent initiiert worden, bevor diese Aufgabe Lukas Hartmann (Grüne) übertragen worden ist. Ingenthron betont, dass der Erfolg letztlich auf dem Mobilitätskonzept der Stadt basiere und Ralf Bernhard, Abteilungsleiter Mobilität, das Programm gefunden habe. Das Geld stammt aus dem Programm „Klimaschutz durch Radverkehr des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU). Mit dem Geld soll der Fahrradring in der Stadt ausgebaut werden, der unter anderem dazu dient, Bildungseinrichtungen untereinander und mit wichtigen Halten des Öffentlichen Personennahverkehrs zu verknüpfen.