Weil er im Krankenhaus randaliert hat, musste die Polizei am Freitagnachmittag einen 21-Jährigen mit dem Taser überwältigen. Nach Angaben der Polizei waren der junge Mann und sein 33 Jahre alte Bruder zunächst in einem Supermarkt in Landau mit einem 36-jährigen Mann in Streit geraten. Sie schlugen und traten auf ihr Opfer ein und konnten zunächst mit E-Scootern flüchten. Doch eine Streife konnte sie stellen. Beide waren erheblich alkoholisiert und standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Beiden sollte eine Blutprobe entnommen werden. Der 21-Jährige musste hierfür aufgrund seines Zustandes in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort sperrte er sich gegen die Entnahme und randalierte derart, dass nur mit dem Distanzelektroimpulsgerätes unter Kontrolle gebracht werden konnte. Außerdem beleidigte er die eingesetzten Beamten unflätig. Beide Brüder müssen sich nun in Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Trunkenheit im Verkehr verantworten. Den Jüngeren erwartet zudem eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall informiert.