Am Sonntag gegen 19 Uhr gab es einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Provisstraße in Edesheim. Nach Angaben der Polizei vom Montag dürfte der explodierte Akku einer Bohrmaschine gewesen sein. Nach ihren Angaben hatte der Hauseigentümer einen lauten Knall gehört und war ins Untergeschoss geeilt, wo er den brennenden Akku vorfand. Er habe ihn aus der Ladestation gerissen und ins Freie geworfen. Dadurch habe der Mann Brandwunden erlitten, derentwegen er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Während der Mann einen größeren Gebäudeschaden verhindern konnte, wurde das Mobiliar im Kellerbereich massiv in Mitleidenschaft gezogen. Lithium-Ionen Akkus können bei Beschädigungen, Überladung und Überhitzung explodieren. Dies kommt bei E-Bike-Akkus relativ häufig vor, ist aber auch von anderen Geräten bekannt, unter anderem von Smartphones. Man sollte sie nicht unbeaufsichtigt laden. Insbesondere Schnellladungen und das komplette Aufladen eines vollkommen geleerten Akkus gelten als problematisch.