Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 20 Uhr hat sich der Fahrer eines schwarzen BMW M4 schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Laut Polizei war er auf der L538 von Schwegenheim kommend in Richtung Gommersheim unterwegs. Hierbei kam er in einer Linkskurve, in Höhe der Grillhütte Gommersheim, nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und überschlug sich im angrenzenden Feld. Die Feuerwehren aus Gommersheim, Edenkoben und Maikammer rückten mit 30 Wehrleuten und fünf Fahrzeugen aus, weil zunächst von einer eingeklemmten Person die Rede war. Doch der Fahrer konnte sich noch eigenständig aus dem Fahrzeug befreien, wurde erstversorgt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und sperrte die Unfallstelle ab. Da bei dem Verunglückten Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Laut Polizei gab der Mann an, dass ein Motorradfahrer schuld am Unfall sei. Er sei vor dem Unfall von einem roten Motorrad überholt und beim Wiedereinscheren geschnitten worden. Zeugen, denen die beiden Fahrzeuge aufgefallen sind oder die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Edenkoben zu melden, unter Telefon 06323 9550.