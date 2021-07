Der 571. Billigheimer Purzelmarkt fällt wie im Vorjahr aus. Am Dienstagabend hat der Vorstand des Purzelmarktvereins entschieden, dass das beliebte Volksfest unter den aktuell geltenden Corona-Vorschriften nicht stattfinden kann. Das gemeinsame und ausgelassene Feiern, die drangvolle Enge auf den Straßen, der Festumzug am Sonntag und das Purzelfest auf den Reitwiesen, seien die Dinge, die den Purzelmarkt ausmachten. „All diese Elemente des Festes sind, trotz der Lockerungen der jüngsten Verordnung, nicht möglich“, teilt der Verein mit. „Wir sind nach der jüngsten Corona-Verordnung mit großen Hoffnungen in die Planung gestartet, allerdings hat sich gezeigt, dass die organisatorischen Auflagen sowie das damit verbundene wirtschaftliche Risiko, für uns als Veranstalter nicht zu leisten sind“, sagt der erste Vorsitzende Torsten Blank nach der Entscheidung. „Ein Purzelmarkt mit zahlreichen Reglementierungen und Einschränkungen ist am Ende auch nicht mehr unser Purzelmarkt, wie wir in kennen und lieben“, so Blank. Alle Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen sind an eine Inzidenz von unter 35 im Landkreis gebunden. Im Moment sind die Infektionszahlen an der Südlichen Weinstraße sehr niedrig, aber keiner könne abschätzen, wie sich das Infektionsgeschehen nach der Reisezeit und im Spätsommer darstelle. Zusammen mit den Vereinen der Festgemeinschaft soll eventuell am Purzelmarktwochenende ein Dorffest organisiert werden.