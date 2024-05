Die Landauer Feierlichkeiten zum 750. Stadtgeburtstag sind um ein Kapitel reicher. Der Knecht-Verlag präsentiert einen Bildband zu unterschiedlichen Facetten der Stadt.

„Kontrastreiches Landau – Leben in der Südpfalzmetropole“ – unter diesem Titel spürt ein neuer Bildband den verschiedenen Facetten Landaus nach. Anlass ist natürlich der 750. Stadtgeburtstag. Und so wird das neue Werk des Knecht-Verlags kurz vor der großen Jubiläumssause, die am ersten Juniwochenende ansteht, der Öffentlichkeit präsentiert.

Drei Bildbände hat Herausgeber Markus Knecht zwischen 2011 und 2019 bereits veröffentlicht. Seit dem letzten Werk habe sich aber einiges getan, sagt er in seiner Buchhandlung. Nicht zuletzt gebe es einen neuen Oberbürgermeister. Eine allzu weichzeichnerische Veröffentlichung habe man vermeiden wollen. Stattdessen wolle man in enger Zusammenarbeit mit der Stadtspitze möglichst viele Seiten Landaus zeigen, eben ein kontrastreiches Bild zeichnen.

Was im Buch enthalten ist

Dafür orientiert sich das Werk an einigen Schlagwörtern: Vielfalt, Lebensfreude, Urbanität, Kultur und Kunst, Engagement, Mobilität, Alt und Neu. Diese tauchen bunt gemischt immer wieder auf den 160 Seiten auf. Gerade das Begriffspaar Alt und Neu stehe im Zeichen des Jubiläumsjahres, erläutert Knecht. Neben Gegenüberstellungen des heutigen Stadtbilds mit alten Vergleichsbildern finden übrigens auch Abbildungen des Zeitgeschehens ihren Platz, beispielsweise Abrissszenen des alten Kaufhof-Gebäudes. Auch die Uferschen Höfe, seit einem Jahr Heimat der Buchhandlung Bücher Knecht, werden mit Fotos gewürdigt.

Dominik Geißler (links) ist zufrieden mit dem Ergebnis. Foto: ensi

Für die Begleittexte zu den Fotos zeichnet teilweise Knecht selbst verantwortlich, ein anderer Teil sei von Fachabteilungen der Stadtverwaltung geschrieben worden. Ein großer Dank komme Yvonne Ferger für die Redaktion der Texte zu. „Sehr zufrieden mit dem Buch“ zeigt sich auch Oberbürgermeister Dominik Geißler. Man habe ein lesenswertes Werk geschaffen, das zeige, „wie die Stadt ist, mit allen Facetten“.

Der Anspruch der Fotografen

Maßgeblich für die Fotografien verantwortlich: Rolf Epple und Thomas Engelberg. Regelmäßig habe Knecht sie losgeschickt, um bestimmte Motive einzufangen, erzählt Engelberg. Sein Ziel sei dabei, Bilder aus einer Sichtweise anzufertigen, die „nicht den normalen menschlichen Sehgewohnheiten entspreche“. Besonders habe es ihm ein Bild seines Kollegen Epple angetan: „der Abrissbagger vor dem Kaufhof – der ist einfach genial“.

Epple selbst verfolgt mit seinen Fotografien noch ein weiteres Ziel: Von jedem verkauften Buch gehen drei Euro an die Rolf-Epple-Stiftung, berichtet er. Vom Erlös sollen demnach gemeinnützige Projekte in Landau unterstützt werden. In der Vergangenheit seien das vor allem Projekte zugunsten benachteiligter Kinder gewesen.

Lesezeichen

„Kontrastreiches Landau: Leben in der Südpfalzmetropole“, erschienen im Knecht Verlag Landau, 160 Seiten, ISBN 9-783939-427667, 24 Euro.