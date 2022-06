Am Donnerstag gegen 19.40 Uhr gefährdete ein Motorradfahrer auf der Landstraße 545 zwischen Bad Bergzabern und Steinfeld mit seiner Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer, wie die Polizei berichtet. Der Motorradfahrer, der schwarze Kleidung mit grünen Applikationen trug, habe zunächst eine 51-jährige Autofahrerin in Richtung Steinfeld überholt und geschnitten, wurde der Polizei berichtet. Im weiteren Verlauf sei der Motorradfahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung Steinfeld gefahren und habe dabei mehrfach Fahrzeuge in waghalsiger Weise überholt. Der Motorradfahrer fuhr im Anschluss wieder in Richtung Bad Bergzabern und konnte unerkannt entkommen. Geschädigte und Zeugen, die durch die Fahrweise des Motorradfahrer beeinträchtigt wurden oder Angaben zu dem Fahrer beziehungsweise dem Motorrad machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.