Am Eingang der Montessori-Schule Landau wird Ende Oktober ein Bienenfutterautomat aufgehängt. Er spuckt kleine Kapseln aus, die mit einer regionalen Samenmischung gefüllt sind. Damit soll blühender Lebensraum für die Bienen geschaffen werden, in dem sie Nahrung finden können. Der Automat, der von der umweltorientierten Designagentur Frey & Meute aus Landau gespendet wurde, passt gut in das langjährige Bienenprojekt der Schule, sagt Geschäftsführer Frank Henigin. Die Montessori-Schule wurde vor Kurzem vom rheinland-pfälzischen Bildungsministerium und der Landesschülervertretung als „Nachhaltige Schule“ ausgezeichnet. Damit wird ihr Engagement für den Umwelt- und Klimaschutz gewürdigt. Auch im Landauer Zoo, in der Unteren Hauptstraße in Herxheim und in der Prof.-Schloßstein-Straße in Annweiler gibt es bereits Bienenfutterautomaten.