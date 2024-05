Ein 63-jähriger Radfahrer ist am Dienstag beim Befahren des Bahnübergangs in der Weißenburger Straße in Landau gestürzt. Er schlug mit seinem Kopf gegen ein Geländer. Einen Schutzhelm trug er nicht. Er zog sich lediglich eine kleine Platzwunde am Kopf zu, so die Polizei. Die Ursache für den Sturz war schnell gefunden: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, wo seine Wunde versorgt und eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.