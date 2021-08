Ein leicht verletzter Fahrer und ein Gesamtschaden in Höhe von 31.500 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 22 Uhr in Bad Bergzabern ereignete. Laut Polizei war der Fahrer eines BMW auf der Weinstraße in Richtung B38 unterwegs. Kurz vor dem Ortsausgang geriet der 50-Jährige im Kurvenbereich nach rechts in den Grünstreifen, fuhr in dem Graben weiter und kam nach etwa 35 Metern wieder auf die Fahrbahn. Beim Verlassen des Grabens drehte sich der Wagen um 180 Grad, bevor er zum Stillstand kam. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der Mann unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Alcotest ergab fast 1,3 Promille. Auf seinen Führerschein muss der Mann nun für einige Monate verzichten. Das Auto war total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Straße komplett gesperrt.